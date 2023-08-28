"مسام" ينتزع 1.403 ألغام من أراضي اليمن.. خلال أسبوع

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للدبابات و125 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخا، ونزع الفريق لغماً واحداً مضاداً للدبابات و21 ذخيرة غير منفجرة بمديرية موزع، كما تمكن من نزع لغمين مضادين للأفراد وذخيرتين غير منفجرة بمديرية صبر، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد و8 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب؛ ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر أغسطس حتى الآن 4.338 لغمًا، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 412 ألفاً و971 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.