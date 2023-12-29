مؤسسة الملك عبدالعزيز للإبداع تنظم اللقاء السنوي لرابطة "موهبة" بحضور 500 عضو

وأشار "فاخوري" إلى أن اللقاء يهدف لزيادة علاقة الموهوبين بهذه المؤسسة التي ترعى الإبداع والموهبة ولفت إلى أن أكثر من 80 ألف طالب وطالبة سجلوا في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين بالشراكة بين موهبة ووزارة التعليم، و«هيئة تقويم التعليم» ممثلة في مركز «قياس»، داعياً في هذا الصدد الآباء تشجيع أبنائهم للتسجيل في هذا البرنامج الوطني لرعاية وتمكين مواهبهم وقدراتهم.