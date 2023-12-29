مؤسسة الملك عبدالعزيز للإبداع تنظم اللقاء السنوي لرابطة "موهبة" بحضور 500 عضو

نظمت الأمانة العامة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" اللقاء السنوي لرابطة موهبة 2023م، اليوم الجمعة، بحضور أمين عام "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، وقيادات المؤسسة وحوالي 500 عضو من رابطة موهبة، بالإضافة إلى قيادات من بعض الجهات الشريكة؛ بهدف إلهام الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة.
وفي التفاصيل، أكد الأستاذ المساعد في جامعة الملك سعود وعضو رابطة موهبة الدكتور عبدالعزيز فاخوري لـ "سبق" أهمية اللقاء الذي يتضمن عدة محاور منها برنامج ستة في ستة يتحدث فيه 6 موهوبين في 6 دقائق عن مسيرتهم و6 موهوبين يحاورون أحد صانعي القرار.
وأشار "فاخوري" إلى أن اللقاء يهدف لزيادة علاقة الموهوبين بهذه المؤسسة التي ترعى الإبداع والموهبة ولفت إلى أن أكثر من 80 ألف طالب وطالبة سجلوا في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين بالشراكة بين موهبة ووزارة التعليم، و«هيئة تقويم التعليم» ممثلة في مركز «قياس»، داعياً في هذا الصدد الآباء تشجيع أبنائهم للتسجيل في هذا البرنامج الوطني لرعاية وتمكين مواهبهم وقدراتهم.
ومن المقرر أن يستمر التسجيل في البرنامج الوطني، الذي يُعدّ أكبر رحلة سنوية في السعودية لاكتشاف الموهوبين والموهوبات في المجالات العلمية، للطلبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، حتى 15 يناير 2024.
وعُقد اللقاء في مقر "الكراج" بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الذي يُعرف بكونه بيئة محفزة للإبداع وملهمة لكل مبدع يبحث عن أقرانه المتميزين، حيث تضمن برنامج اللقاء محاورة أحد القادة البارزين في الجهات الرائدة، واستعراض النماذج الوطنية الملهمة من الكفاءات الشابة، مما يعد فرصة فريدة لتبادل الخبرات والدروس وتعزيز التواصل فيما بينهم.
ويُمثل اللقاء السنوي للرابطة خطوة مهمة في سعي "موهبة" نحو دعم الرؤية بعيدة المدى لرعاية الموهبة والإبداع في المملكة، وتعزيز دورها كرافد أساسي لمنظومة البحث والتطوير والابتكار.
وتأتي "رابطة موهبة" تتويجاً لجهود المؤسسة في دعمها لطلبتها؛ حيث تسهم في تعزيز التواصل بين الموهوبين لتبادل الخبرات العلمية والعملية فيما بينهم، وتوفر وسائل تواصل حديثة لبناء صرح متماسك من تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات، وخلق فرص تعاونية وتطوعية لغاية سامية، وتعزيز دور الشباب في خدمة مجتمعاتهم، وصناعة قادة ذوي قدرات فذة وكفاءات عالية، يسهمون في دفع عجلة التنمية والاقتصاد المعرفي.