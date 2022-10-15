ضبط 26 مخالفًا في أماكن محظورة بمحمية الملك سلمان ومحمية الأمير محمد بن سلمان

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (26) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لدخولهم منطقة محمية دون تصريح والصيد في أماكن محظورة في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزتهم (3) بنادق رش من نوع (شوزن)، وسلاحان ناريان من نوع مسدس، و(10) بنادق هوائية، و(1453) ذخيرة، و(5) شباك صيد، و(38) طائرًا مصيدًا، وكائنان فطريان، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.