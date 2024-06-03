"الحج والعمرة" تطلق Nusuk Wallet أول محفظة رقمية دولية لخدمة الحجاج والمعتمرين

وأضاف "أنه وبإطلاق المحفظة الرقمية فإنه تحقق 6 إنجازات على المستويين المحلي والدولي. فهي أول محفظة رقمية وبطاقة مصرفية دولية في العالم، تتيح للحجاج والمعتمرين إدارة أموالهم أثناء تأديتهم لمناسكهم. وبهذه الخطوة، اقتربنا من تحقيق هدفنا في تطوير سوبر آب (SuperApp) ناجح يلبي جميع احتياجات ضيوف الرحمن. ويعد هذا الابتكار نقلة نوعية في مجال الخدمات التقنية، حيث جمعت المحفظة بين التقنية الحديثة وحاجات المستخدمين, وتكامل أحدث التقنيات كالذكاء الاصطناعي، والتشفير، والتحقق من الهوية البيومترية، بالإضافة إلى التقنيات المتقدمة مثل API وSDK المدمج, كما أنها تُعد أول محفظة رقمية مضمنة مفتوحة المنظومة (open loop) داخل تطبيق في العالم, مصممة لتمكين الحجاج والمعتمرين من إدارة أموالهم خلال فترة إقامتهم وتأديتهم لمناسكهم, هذه ليست سوى بداية الطريق، فبالتعاون مع جميع شركائنا، سنُسهم بشكل كبير في خلق تجربة فريدة لا تُنسى لضيوف الرحمن".