3 ضبطيات في جازان وعسير.. الأجهزة الأمنية تحبط ترويج وتهريب "إمفيتامين وقات وأقراص"

نجحت الجهات الأمنية في تنفيذ ثلاث عمليات ناجحة أسفرت عن منع ترويج وتهريب كميات من المخدرات في منطقتَي جازان وعسير.
وفي العملية الأولى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان؛ لترويجه (22,562) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وشهدت العملية الثانية قيام المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بالقبض على مواطنَيْن بمنطقة عسير؛ لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وفي الضربة الثالثة، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريب (220) كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.