طقس اليوم الوطني.. "الأرصاد": الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعديّة على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعدية المُمطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه خليج العقبة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.