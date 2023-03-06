مجاهدًا وقاضيًا ومستشارًا لـ"المؤسس".. "قصر الزاحم" يجود بأسراره لـ"ملح القصب"

الشيخ ومشاركاته في توحيد المملكة

ما يميز الشيخ "ابن زاحم" رحمه الله أنه لم يكن قاضيًا ومعلمًا فحسب؛ بل كان شجاعًا مجاهدًا تحت راية الموحد الملك عبدالعزيز؛ حيث شارك معه في كثير من المعارك التي قام بها الملك، ومن ذلك: مشاركته مع الملك في ضم حائل 1340هـ، ودخوله للحجاز 1343هـ، وحصاره لجدة عام 1344هـ، وانتدبه مع الجيش جهة الساحل الغربي للمملكة ما بين بدر ورابغ، وكذلك جهة الليث جنوبًا، مرشدًا وموجهًا.