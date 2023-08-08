"مغامرو الهايكنج" يرفعون العَلَم السعودي على قمة إفرست بدولة النيبال

ويعتمد السكان المحليون على أنفسهم والدواب لنقل جميع أشيائهم، بما في ذلك مواد البناء عبر مسارات جبلية وجسور لا يتجاوز عرضها مترين بطول 70 مترًا تقريبًا، تمرُّ بالعديد من المرتفعات والمنحدرات الوعرة جدًّا في بعض أجزائها، لكن السكان المحليين أصبحوا متعايشين مع حياتهم الريفية، بل إنه تم بناء مدينة كاملة على قمم الجبال، بها عدد من الفنادق والأسواق، تُسمى "نمتشي بازار"، والنقل بها على أكتاف الرجال وظهور البغال، ولا تصلها وسائل النقل الحديثة.