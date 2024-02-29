لصناعة قصة نجاح.. "كفاءة الإنفاق" تعقد ورشة لإطلاق لجنة توحيد المعايير الفنية الوطنية

وفي كلمة خلال افتتاح الورشة أكد الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان أن هذا المشروع الوطني يستلهم روحه من القيادة وتطلعاتها غير المحدودة نحو الريادة عالميًا، مؤكدًا أن المملكة تمتلك رصيدًا عاليًا من التجارب والخبرات والكوادر الوطنية.