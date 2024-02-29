لصناعة قصة نجاح.. "كفاءة الإنفاق" تعقد ورشة لإطلاق لجنة توحيد المعايير الفنية الوطنية

عقدت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع 15 جهة حكومية ورشة لإطلاق أعمال لجنة مشروع توحيد المعايير الفنية الوطنية، التي تهدف إلى اعتماد خطة لإجراء مراجعة شاملة للمعايير الفنية وتطويرها وتوحيدها لتصبح مرجعًا وطنيًا لمشاريع البنية التحتية بالمملكة.
وفي كلمة خلال افتتاح الورشة أكد الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان أن هذا المشروع الوطني يستلهم روحه من القيادة وتطلعاتها غير المحدودة نحو الريادة عالميًا، مؤكدًا أن المملكة تمتلك رصيدًا عاليًا من التجارب والخبرات والكوادر الوطنية.
وأشار إلى سعي الهيئة من خلال لجنة توحيد المعايير الفنية الوطنية إلى صناعة قصة نجاح وطنية شاملة بالاعتماد على الله أولًا ثم شركاء النجاح من الجهات الحكومية في هذا المشروع من كامل المنظومة المعنية بالبنية التحتية، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستوحد أفضل المعايير الفنية للمنشآت الحكومية.
وتعمل هذه اللجنة على تطوير المعايير والمواصفات الفنية الوطنية؛ التي ستستخدم لمشاريع البنية التحتية العامة في جميع أنحاء المملكة، لتكون مرجعًا شاملًا لجميع العاملين في مشاريع البنية التحتية، وتتيح المجال للفنيين معرفة المعايير الموحدة كافة والالتزام بها.
ويجري العمل في مشروع توحيد المعايير الفنية الوطنية وفق مراحل بدأت بالمواءمة ثم التخطيط والتنفيذ التي تشمل عقد اجتماعات، وورش مع أعضاء اللجنة وإعداد خطة التنفيذ الكاملة، ثم مرحلة التطوير والمتابعة التي تشمل تحليل البيانات، والبدء بالأعمال التطويرية للمعايير الفنية الوطنية، يليها مرحلة التوثيق وإطلاق المعايير وتشمل مراجعات أصحاب المصلحة واعتماد المخرجات، وصولًا لمرحلة الاستدامة التي تتضمن تقديم البرامج التدريبية على تطبيق هذه المعايير والتوثيق والتحديث.
يذكر أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية.