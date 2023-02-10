بأكثر من مليار ريال.. "سڤن" تعلن البدء بتشييد وجهتها الترفيهية بتبوك

وكشفت الشركة، أخيراً، عن انطلاق عمليات الإنشاءات لوجهتها الترفيهية في حي الحمراء بالرياض، في حين ستقام مشاريعها القادمة في 14 مدينة عبر المملكة، هي: الرياض، والخرج، ومكة المكرّمة، وجدة، والطائف، والدمام، والخُبر، والأحساء، والمدينة المنوّرة، وينبع، وأبها، وجازان، وبريدة، وتبوك.