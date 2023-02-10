بأكثر من مليار ريال.. "سڤن" تعلن البدء بتشييد وجهتها الترفيهية بتبوك

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن"؛ المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بدء الأعمال الإنشائية لوجهتها الترفيهية في تبوك، التي تقع على مساحة تتجاوز الـ 40 ألف متر مربع، وبقيمة إجمالية تتجاوز المليار ريال.
وستضم الوجهة بعد انتهاء الأعمال 72.500 متر مربع من مساحات البناء؛ 78% منه للترفيه، و8% للمتاجر، و14% للمقاهي والمطاعم، لتشكّل بذلك إضافة نوعية للمشهد الترفيهي بالمنطقة، عبر توفير خيارات واسعة من معالم الترفيه والتجارب المميزة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "سڤن" عبدالله بن ناصر الداود: المشروع الذي تم الكشف عنه خلال مشاركة الشركة في فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي (فرص)، الذي أُقيم بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات أخيراً، سيمثّل نقلة نوعية في المشهد الترفيهي للمنطقة عبر توفير خيارات واسعة من معالم الترفيه والتجارب المميزة.
وأضاف: يقع المشروع على طريق الملك فيصل الدولي، ويتكوّن من قرية متكاملة ترتبط بالمساحات المجتمعية المفتوحة في الحدائق والمتنزهات والملاعب الرياضية القائمة بالقرب من الموقع، لتستقبل بواباتها الزوّار تحت مظلة زجاجية ملوّنة مستوحاة من الفنون المحلية، التي ستُفضي بدورها إلى مساحاتٍ مجتمعية مركزية مفتوحة، يتوسطها برج مائي مبتكر بتصميم مستوحى من الإرث الزراعي لمنطقة تبوك.
وسيتم العمل على تشييد الوجهة الترفيهية، التي ستضم باقة واسعة من معالم الجذب الممتعة، بما في ذلك منطقة الترفيه العائلية التي تمتد على مساحة 4000 متر مربع، ومنطقة ترفيهية مماثلة مخصّصة للأطفال مليئة بأجواء التشويق والمرح، إضافة إلى مركز المغامرات الداخلي لـ "ديسكفري أدفنتشرز"، التي تتيح تجربة غامرة تدمج ما بين الترفيه والتعليم بمحتوى منتقى بعناية، تم تطويره بالشراكة مع "Warner Bros. Discovery".
ويمكن للكبار والصغار الاستمتاع بسباق السيارات الكهربائية "كارتينج" المقدم من "هوت ويلز" التابعة لشركة "Mattel"، فضلاً عن ملعب جولف داخلي مكوّن من 12 حفرة يدمج بين أحدث التقنيات ليتيح تجارب فريدة ومخصصة، وصالة بولينج مؤلفة من 10 مسارات بتصاميم مبتكرة مستوحاة من المستقبل، إضافة إلى صالة السينما التي ستضم 10 شاشات.
وستضم الوجهة أيضاً قاعة متعدّدة الاستخدامات لاستضافة الفعاليات المتنوعة، ومجموعة من المنافذ المحلية والعالمية للتجزئة وتجارب فريدة من المطاعم والمقاهي.
يُذكر أن شركة "سڤن" ستستثمر أكثر من 50 مليار ريال لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، إضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع.
وكشفت الشركة، أخيراً، عن انطلاق عمليات الإنشاءات لوجهتها الترفيهية في حي الحمراء بالرياض، في حين ستقام مشاريعها القادمة في 14 مدينة عبر المملكة، هي: الرياض، والخرج، ومكة المكرّمة، وجدة، والطائف، والدمام، والخُبر، والأحساء، والمدينة المنوّرة، وينبع، وأبها، وجازان، وبريدة، وتبوك.