خلال ندوة "الاستدامة الثقافية".. دعوات لمواكبة التقدم التقني للمحافظة على الثقافة السعودية

ولفت إلى أن هناك ارتباطاً كبيراً بين التراث الطبيعي والاستدامة الثقافية، وفي التوجه الجديد للمملكة السياحة تعد جزءاً من الاستدامة، حيث تستهدف "رؤية 2030" إلى تحويل 30 في المئة من البيئة إلى محميات طبيعية، مما يعد قفزة في هذا المجال، والمملكة وصلت إلى تحقيق 25 في المئة من مستهدفات الرؤية.