"الشمري": القمة العربية الصينية بالرياض محطة مهمة في مسيرة الشراكة بين البلدين

وأكد صالح بن عبدالكريم الشمري، مدير مركز التواصل المعرفي والإعلامي بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة، أن العلاقات التي تجمع البلدين على مدى التاريخ تتسم بالعمق، ولنا في "طريق الحرير" برمزيته العظيمة شاهد على حِقَبٍ تَوالت من التمازج والتناغم السياسي والاقتصادي والثقافي، بأبعاد ذات دلالات حضارية موغلة في العراقة، تحكمها المصالح المشتركة بين الشعب الصيني والشعوب العربية عمومًا، وصولًا إلى المرحلة الحالية التي ازدهرت فيها هذه العلاقات ونمت بشكل متسارع يدعو إلى التفاؤل بمستقبل مضيء تتكامل فيه الشراكة وأواصر التعاون على كل المستويات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.