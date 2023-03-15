"سبل" يشحن مبيعات مهرجان زيتون الجوف الدولي لجميع المناطق

يوفّر جناح البريد السعودي "سبل" المشارك في فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الـ16؛ خدمات متنوعة للزوار؛ من أبرزها تغليف وشحن منتجات الزيتون إلى جميع أنحاء المملكة؛ حيث يشارك البريد السعودي بصفته ناقلًا رسميًّا في المهرجان.