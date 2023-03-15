"سبل" يشحن مبيعات مهرجان زيتون الجوف الدولي لجميع المناطق

يوفّر جناح البريد السعودي "سبل" المشارك في فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الـ16؛ خدمات متنوعة للزوار؛ من أبرزها تغليف وشحن منتجات الزيتون إلى جميع أنحاء المملكة؛ حيث يشارك البريد السعودي بصفته ناقلًا رسميًّا في المهرجان.
ويسهم مهرجان زيتون الجوف الدولي الذي يقام سنويًّا في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال أرقام المبيعات التي يحقّقها المنتجون خلال فترة المهرجان، فيما يوفّر البريد السعودي خدمات النقل للكميات المباعة إلى مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن فعاليات المهرجان انطلقت يوم 8 مارس الجاري بتنظيم من أمانة منطقة الجوف في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، وتستمرّ على مدار 10 أيام.