المنتدى العالمي: المملكة الأولى عربيًّا في جاهزية السياحة وتطورها عام 2024

ومن المتوقع أن تشهد آسيا نشاطًا كبيرًا في الإقبال السياحي بعد رفع قيود السفر في العديد من دول المنطقة، وينطبق ذلك بشكل خاص على اليابان التي سجلت تدفقًا مذهلًا منذ رفع القيود المفروضة إبان الجائحة، واستقبلت الدولة أكثر من 3 ملايين سائح خلال شهريْ مارس وأبريل الماضييْن؛ بينما تتوقع استقبالًا أكبر خلال الأشهر المقبلة.