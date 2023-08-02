الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يلتقي رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين

من جانبه، أشار "المرشد" إلى أهمية الزيارة التي تجسد حرص الصندوق السعودي للتنمية على دعم الدول الجُزرية الصغيرة النامية للتغلب على التحديات الاقتصادية والبيئية والتنموية، فضلًا عن ضرورة التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في سانت فنسنت وجزر الغرينادين ودول الكاريبي.