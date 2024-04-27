شاهد.. وزير التعليم يرفع "عقال" طالب سقط أثناء تكريمه

يشار إلى أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، نظمت "أذكى" بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم؛ من أجل بناء جيل وطني واعد في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية البالغ عددهم نحو 3 ملايين طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وتعزيز تنافسية هذا الجيل عالميًّا لتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030.