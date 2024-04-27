شاهد.. وزير التعليم يرفع "عقال" طالب سقط أثناء تكريمه

في موقف نال استحسان حضور الحفل الختامي لبرنامج الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى"، بادر وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان برفع عقال طالب على المسرح أثناء السلام والتكريم، حيث وضعه الوزير مباشرة على هامة الطالب.
وكان الطالب قد صعد المسرح للسلام على وزير التعليم واستلام التكريم، وأثناء السلام سقط عقاله على الأرض، وتسابق الوزير والطالب لالتقاطه، إلا أن الوزير استطاع الإمساك به وتثبيته.
يشار إلى أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، نظمت "أذكى" بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم؛ من أجل بناء جيل وطني واعد في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية البالغ عددهم نحو 3 ملايين طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وتعزيز تنافسية هذا الجيل عالميًّا لتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030.