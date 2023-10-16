"العواصف الغبارية" و"الجيولوجيون" يبحثان فوائد الغبار غرب تبوك

وبحث المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، في الحلقة، دراسة مصدر الغبار غرب مدينة تبوك "صحراء حسمى"، كونها أحد الصحاري المهم دراستها لأهميتها الجغرافية وقرب المنطقة من المشروعات السياحية والعمرانية والصناعية، ضمن مشروعات رؤية المملكة 2030، مع بحث طرق وأساليب الحد من مدى تأثير المنطقة بعد التأكد من كونها مصدرًا للغبار.