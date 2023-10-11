الصندوق السعودي للتنمية يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الآسيوي

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع رئيس بنك التنمية الآسيوي ماساتسوغو أساكاوا، اليوم، مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون بين الجانبين في تعزيز المبادرات الإنمائية في الدول النامية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023م في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.