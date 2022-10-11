النائب العام يرأس الاجتماع الرابع عشر للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون

وناقش المجتمعون العديد من الموضوعات ذات الأهمية المشتركة، ودورها البارز في دعم مسيرة التعاون المستمر بين الدول الأعضاء في مجال النيابات العامة والادعاء العام، كما اطلعوا على توصيات اجتماع مساعدي النواب العموم في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد الاثنين 26 سبتمبر 2022م.