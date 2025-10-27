"الشورى" يطالب بوضع آليات فعّالة للتبليغ عن فاقدي الأهلية من المرضى النفسيين عبر المنشآت الصحية

وأصدر المجلس خلال جلسته قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1445/1446هـ، طالب فيه الهيئة بالتنسيق مع منظومة الصحة لوضع آليات فعّالة للتبليغ عن حالات ناقصي وفاقدي الأهلية الناتجة عن عاهات عقلية من قبل المنشآت الصحية.