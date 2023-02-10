شاهد.. أبرز أساليب التهريب تكشفها "الداخلية" بمعرض "الزكاة والضريبة"

في جانب آخر؛ يقدم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية حلولًا وأنظمة متكاملة لتحقيق التحول الرقمي، ضمن رؤية المملكة 2030، إذ إنه يزيد من كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الشفافية، ويساهم في القدرة على اتخاذ القرار بصورة سليمة، حيث يهدف إنشاء المركز إلى توحيد أنظمة الموارد الحكومية في عدد من مسارات الأعمال، وتحقيق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني.