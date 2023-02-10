شاهد.. أبرز أساليب التهريب تكشفها "الداخلية" بمعرض "الزكاة والضريبة"
استعرضت وزارة الداخلية أحدث التقنيات الرقمية في المحافظة على الأمن والسلامة، وذلك في المعرض المصاحب لمؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك 2023م.
وعرّفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات زوار المعرض، في إطار جهودها في الحرب على المخدرات، أبرز أساليب التهريب ومنها: وضع مادة الشبو المخدر داخل طفاية الحريق، ووضع أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر داخل كبسولات القهوة، وإحباط تهريب نحو 47 مليون قرص من الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طحين، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
في جانب آخر؛ يقدم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية حلولًا وأنظمة متكاملة لتحقيق التحول الرقمي، ضمن رؤية المملكة 2030، إذ إنه يزيد من كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الشفافية، ويساهم في القدرة على اتخاذ القرار بصورة سليمة، حيث يهدف إنشاء المركز إلى توحيد أنظمة الموارد الحكومية في عدد من مسارات الأعمال، وتحقيق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني.
وحول ذلك؛ قدم أخصائي أول إدارة التغيير والتدريب بالمركز عبدالعزيز الدهش لـ"سبق"، نبذة تعريفية عن المركز، مشيراً إلى أن من الخدمات التي يقدمها المركز: منصة اعتماد وخدمة المنافسات والمشتريات الحكومية وخدمة المطالبات المالية وخدمة العقود والتعميدات وخدمة التعاقد الرقمي وخدمة إدارة الضمان البنكي.
وأضاف: "وكذلك من ضمن خدمات المركز إدارة الميزانية، وعقد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، الذي اختتم أمس الخميس، أعماله في الرياض، بمشاركة أكثر من 50 جهة ممثلة عن القطاعين العام والخاص في المعرض المصاحب للمؤتمر، ونحو 40 ورشة عمل متخصصة، بالإضافة إلى توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومجموعة من الجهات الممثلة للقطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي".