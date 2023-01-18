شاهد.. "آل الشيخ" يبدي إعجابه بصورة فتاة متطوعة تشارك في نظافة أحد المساجد

أبدى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ إعجابه الشديد حينما رأى صورة فتاة متطوعة تشارك في تنظيف أحد المساجد، مؤكداً أن مثل هذه المشاعر تدعو للفخر والاعتزاز وتستحق الإشادة من وسائل الإعلام.
وفي التفاصيل، جاء ذلك في مقطع فيديو وثقته "سبق" خلال مرافقتها لوزير الشؤون الإسلامية أثناء جولته التفقدية لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم.
وقال "آل الشيخ" عندما استعرضت إحدى المتطوعات صوراً لبعض المبادرات التطوعية من جانب العنصر النسائي لنظافة عدد من المساجد بإحدى محافظات منطقة القصيم، مما أثار إعجاب الوزير "آل الشيخ" الذي دعا الإعلاميين لتوثيق الصورة والإشادة بما تقوم به بنات هذا الوطن الكريم من الحرص على المشاركة الفاعلة في العناية ببيوت الله ولوجه الله قائلاً بيض الله وجهك وهذا العمل مفخرة ويستحق التقدير والإشادة.