شاهد.. "آل الشيخ" يبدي إعجابه بصورة فتاة متطوعة تشارك في نظافة أحد المساجد

وقال "آل الشيخ" عندما استعرضت إحدى المتطوعات صوراً لبعض المبادرات التطوعية من جانب العنصر النسائي لنظافة عدد من المساجد بإحدى محافظات منطقة القصيم، مما أثار إعجاب الوزير "آل الشيخ" الذي دعا الإعلاميين لتوثيق الصورة والإشادة بما تقوم به بنات هذا الوطن الكريم من الحرص على المشاركة الفاعلة في العناية ببيوت الله ولوجه الله قائلاً بيض الله وجهك وهذا العمل مفخرة ويستحق التقدير والإشادة.