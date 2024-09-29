الحدث التراثي الأبرز.. "لحظات العُلا" تطرح تذاكر مهرجان الممالك القديمة لهذا العام

وتشمل المحطات التراثية موقع الحجر، أول موقع سعودي يُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو؛ ووادي النعام، وهو وادٍ رائع يضم تشكيلات صخرية في غاية الروعة؛ وممرات بلدة العُلا القديمة، المعروفة كواحدة من أفضل القرى السياحية في العالم. كما تنضم قاعة مرايا إلى قائمة الأماكن المستضيفة لأول مرة، حيث ستحتضن مجموعة من القطع الأثرية التي يتم عرضها في المنطقة لأول مرة بالتعاون مع متحف نابولي الوطني للآثار.