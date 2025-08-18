ميسان بلا مياه.. الأهالي يشتكون انقطاع الخدمة وارتفاع أسعار الوايتات

تفاجأ عدد من أهالي محافظة ميسان والمصطافين بانقطاع المياه عن منازلهم خلال الأيام الماضية، في وقت عجزت فيه وايتات التحلية عن تزويدهم بحاجتهم اليومية، بحجة توجيهها إلى المزارع والبساتين.
وأوضح الأهالي لـ"سبق" أنهم قضوا ساعات طويلة في المواقف المخصصة للوايتات بانتظار وصول المياه، إلا أنهم عادوا في النهاية إلى منازلهم دون أن يحصلوا على أي كميات، مؤكدين أن ما يحدث جعل ميسان تعيش فعليًا بلا مياه.
وقال المواطن رائد الحارثي: "وصل سعر الوايت إلى 280 ريالًا بدلاً من 180، ومع ذلك لا يصلنا الماء.. لقد عزلونا فعليًا عن الخدمة"، مشيرًا إلى أن الأزمة باتت ترهق السكان يوميًا وتزيد من معاناتهم.
وطالب الأهالي بسرعة تدخل محافظ ميسان لإيجاد حلول عاجلة للأزمة، مؤكدين على أهمية تخصيص شيب تحلية يخدم السكان بشكل مباشر، خاصة أن المحافظة لا تمتلك أي مصدر تحلية خاص وتعتمد بشكل كامل على المياه القادمة من محافظات أخرى.