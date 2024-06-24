تاريخ عريق وجمال أخاذ يأسر الألباب.. تعرّف على قرية ذي عين التراثية بالباحة

ويتحدث في هذا السياق يحيى عارف من أهالي القرية بأن القرية تحتوي على 9 قصور ذات دور الواحد، و19 قصرًا مكونًا من دورين، و11 قصرًا من ثلاثة أدوار، و10 قصور ذات أربعة أدوار، وتنتج مزارع قرية ذي عين خلال العام الواحد 7 أطنان من الموز البلدي، إضافة إلى أكثر من 32 ألف زهرة كادي.