اطلاق كرسي الأمير محمد بن فهد للقيادة الإنسانية بين الأجيال وبناء مجتمعات المستقبل بين جامعة الأمير محمد بن فهد ومنظمة الإيسيكو

وإلى جانب ذلك، يرسخ الكرسي إسهام الجامعة في خدمة المجتمع الإنساني عبر تطبيق مخرجات أبحاثه على المستوى المحلي، وتصدير أفضل الممارسات المستندة إلى البحوث العلمية نحو المجتمعات الأخرى، بما يُثري الفكر الإنساني عالميًا. كما يُعزز ذلك مكانة الجامعة في التصنيفات والمحافل الأكاديمية، ويعود بالنفع على العملية التعليمية داخل الجامعة من خلال إدماج هذه التطبيقات في المناهج والتدريس، مما يمنح الطلاب خبرات عملية مرتبطة بقضايا واقعية ذات أثر إنساني.