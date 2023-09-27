الأمير سعود بن جلوي يرعى حفلَ تعليم جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ93

رعى محافظُ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم؛ الحفلَ الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم في جدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 تحت شعار "نحلم ونحقق"، بحضور المدير العام للتعليم بجدة منال بنت مبارك اللهيبي، وقيادات وطلاب وطالبات التعليم بالمحافظة، وذلك بمسرح أكاديمية وعد.
وتجوّل المحافظ في مقرّ الحفل في المعرض الفني المصاحب، الذي جسّد جملة من مظاهر الأصالة والازدهار في بلادنا، وإسهام التعليم في منجزات الوطن وغرس القيم الحضارية في نفوس الأجيال من خلال عدد من اللوحات الفنية عن الاحتفاء باليوم الوطني وفق الهوية البصرية لليوم الوطني.
بعد ذلك ألقت مديرُ عام التعليم بجدة، كلمةً استلهمت فيها ذكرى بناء المجد وصناعة التاريخ للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، ومسيرة توحيد الوطن.
وفي الختام شاهد محافظُ جدة والحضور استعراضًا فنيًّا مسرحيًّا بعنوان "أخبروا الأرض.. أنّا نحلم ونحقّق"، يحكي مشاعر منسوبي ومنسوبات المجتمع التعليمي بمناسبة اليوم الوطني.