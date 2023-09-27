الأمير سعود بن جلوي يرعى حفلَ تعليم جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ93

وتجوّل المحافظ في مقرّ الحفل في المعرض الفني المصاحب، الذي جسّد جملة من مظاهر الأصالة والازدهار في بلادنا، وإسهام التعليم في منجزات الوطن وغرس القيم الحضارية في نفوس الأجيال من خلال عدد من اللوحات الفنية عن الاحتفاء باليوم الوطني وفق الهوية البصرية لليوم الوطني.