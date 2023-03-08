إنقاذ حياة مريض أُصيب بنزيف حادّ في الدماغ بـ"تثليث العام"

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى تثليث العام؛ في إنقاذ حياة مريض في العقد الثامن من العمر، كان يعاني من نزيف حادّ في الدماغ.
وتفصيلًا: قالت صحة بيشة: إنه تم استقبال المريض بقسم الطوارئ وهو في حالة فقد للوعي، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبيّن وجود تجمُّع دموي تحت الجافية في الجهة اليمنى من الرأس، فقرَّر الفريق الطبي تحويله إلى غرفة العمليات وإجراء عملية جراحية عاجلة.
وأضافت صحة بيشة: أنه بعد نجاح العملية واستقرار الحالة، تم تحويل المريض لقسم التنويم بمتابعة وإشراف الفريق الطبي.
وخلال شهر فبراير من العام 2023م، تمّ استقبال "7980" مستفيدًا في طوارئ المستشفى، بالإضافة إلى استقبال عدد "2757" مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى "501"، فيما تم إجراء "118" عملية جراحية.