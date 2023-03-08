إنقاذ حياة مريض أُصيب بنزيف حادّ في الدماغ بـ"تثليث العام"

وخلال شهر فبراير من العام 2023م، تمّ استقبال "7980" مستفيدًا في طوارئ المستشفى، بالإضافة إلى استقبال عدد "2757" مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى "501"، فيما تم إجراء "118" عملية جراحية.