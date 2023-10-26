وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 93" بالشرقية

حضر الحفل الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام المباحث العامة أحمد بن عبدالعزيز العيسى، ومحافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، وقائد قوات الأمن الخاصة الفريق ركن مفلح بن سليم العتيبي، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.