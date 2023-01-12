خبراء يؤكدون من "إكسبو الحج 2023" تربُّع المملكة على الأوقاف بالعالم

واستعرض "العقيل" عددًا من مشروعات الهيئة في الحج والعمرة؛ مثل: تدريب وتوعية ضيوف الرحمن من خلال إيجاد 14 دليلًا توعويًّا بـ13 لغة، استفاد منها 913 مليون مستفيد، وإنتاج مواد توعوية يزيد عددها على 2500 مادة، علاوة على منظومة التعليم الوقفية في الحرمين الشريفين، التي استفاد منها 1.2 مليون مستفيد، وإنشاء قناة الحج والعمرة التوعوية بالتعاون مع الخطوط الجوية السعودية بطائرات الخطوط، ومراكز الخدمة الشاملة للعناية بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ومركز ضيافة الأطفال في الحرمين الذي استفاد منه مليون مستفيد.