العثور على جثمان "مفقود الأمواه" بعد أن جرفته السيول الخميس الماضي

حيث أكد أقارب المفقود عايض، وأحد أفراد الحد الجنوبي أنه تم العثور عن المفقود يوم أمس بعد أن جرفته السيول بسيارته في أحد الأودية يوم الخميس الماضي بمحافظة الأمواه.