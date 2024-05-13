العثور على جثمان "مفقود الأمواه" بعد أن جرفته السيول الخميس الماضي

بعد بحث مكثف دام لمدة أربعة أيام قامت بها فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير وبمشاركة عددٍ من الفرق التطوعية وعددٍ من الأهالي، تم العثور على جثة مفقود الأمواه التي جرفته السيول في أحد الأودية بمحافظة الأمواه.
حيث أكد أقارب المفقود عايض، وأحد أفراد الحد الجنوبي أنه تم العثور عن المفقود يوم أمس بعد أن جرفته السيول بسيارته في أحد الأودية يوم الخميس الماضي بمحافظة الأمواه.
وقدم شكره رجال الدفاع المدني والجمعيات التطوعية في الإنقاذ والبحث في مساعدتهم للعثور على المفقود، داعيًا الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء.