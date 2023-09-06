"الحربي" لـ"سبق": غالبية مستهدفات 2030 تحققت قبل أوانها.. وهذا ما قدمته للشباب السعودي

وقال "الحربي" لـ"سبق" إن "الرؤية عكست العديد من النقلات النوعية المهمة في مجالات متعددة، إذ إنها أدت إلى تحقيق التوازن المالي، وتحسين أداء وقدرة الحكومة، وأسهمت في تحسين جودة التعليم وتكييفه مع احتياجات القوى العاملة، وتوظيف أكبر للقوى العاملة ولا سيما في القطاع الخاص".