"السديس" يؤكد أهمية الشباب ودورهم في الارتقاء بالأمم والمجتمعات

وتابع: وما تشهده بلادنا اليوم من تطور في شتى المجالات هو نتاج عمل شباب تم تأهيلهم ليكونوا سواعد بناء لمجتمعهم ووطنهم من خلال تبني قيم التسامح والوسطية والاعتدال، وأن الرئاسة حريصة على الاستثمار في الشباب وتأهيل الكوادر الشبابية، والرقي بهم إلى عتبات النجاح بتفوق وجدارة.