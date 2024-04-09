رئيس مجلس إدارة مجموعة stc ورئيسها التنفيذي يهنئان القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

يشار إلى أن مجموعة stc نجحت خلال شهر رمضان المبارك بتقديم حلول رقمية للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، حيث ساهمت المستويات العالية في سرعة الإنترنت والتوسعات التي أجرتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة في استيعاب الملايين من ضيوف الرحمن من أنحاء العالم في نطاق جغرافي محدود، وتحقيق الربط الرقمي الفعال الذي أتاح التواصل السلس بين الزوار وذويهم في مختلف أنحاء العالم، وتسجيل زيادة قياسية في حجم البيانات مقارنة بالعام الماضي."