رئيس مجلس إدارة مجموعة stc ورئيسها التنفيذي يهنئان القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال سموّه: "يشرفني باسمي ونيابةً عن منسوبي مجموعة stc أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً العلي القدير أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ قيادتنا وبلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار."
وأشاد سموّه بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة للارتقاء بجودة حياة المواطنين، وما توليه من اهتمام لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي أسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي رائد على مستوى المنطقة والعالم، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن جهته رفع الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، المهندس عليان بن محمد الوتيد، التهنئة بعيد الفطر المبارك للقيادة الرشيدة، وقال المهندس الوتيد "أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك". مشيداً بدور القيادة الرشيدة الفاعل في تمكين ودعم الشركات العاملة في القطاع، ومؤكداً أن المجموعة تسخِّر كافة إمكاناتها وقدراتها من أجل التمكين الرقمي الشامل، واعتماد بنية تحتية حديثة وخدمات متقدمة تسهم بتعزيز النهضة التقنية والرقمية التي تعيشها المملكة.
وأكد المهندس الوتيد التزام مجموعة stc بإثراء حياة الناس وربط العالم عبر التقنية كممكن للتحول الرقمي، مشيراً إلى مساهمتها في تعزيز التواصل ومشاركة ونقل اللحظات والتجارب الإنسانية من خلال تقديم خدمات اتصال متقدمة وموثوقة.
يشار إلى أن مجموعة stc نجحت خلال شهر رمضان المبارك بتقديم حلول رقمية للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، حيث ساهمت المستويات العالية في سرعة الإنترنت والتوسعات التي أجرتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة في استيعاب الملايين من ضيوف الرحمن من أنحاء العالم في نطاق جغرافي محدود، وتحقيق الربط الرقمي الفعال الذي أتاح التواصل السلس بين الزوار وذويهم في مختلف أنحاء العالم، وتسجيل زيادة قياسية في حجم البيانات مقارنة بالعام الماضي."