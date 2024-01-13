"السديس" يوجه رسائل دينية لعموم المسلمين عن شهر رجب

وقال الشيخ "السديس": إن شهر رجب من الأشهر الحرم، التي قال عنها سبحانه: ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.. ﴾ [التوبة: 36].