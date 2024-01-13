"السديس" يوجه رسائل دينية لعموم المسلمين عن شهر رجب

وجّه رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم السبت، عددًا من الرسائل التوجيهية الدينية لعموم المسلمين، ولقاصدي وزائري الحرمين الشريفين، في مستهل شهر رجب.
وقال الشيخ "السديس": إن شهر رجب من الأشهر الحرم، التي قال عنها سبحانه: ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.. ﴾ [التوبة: 36].
وأضاف رئيس الشؤون الدينية، أن الله -عز وجل- عظّم الأشهر الحرم بالاختصاص من بين شهور السنة؛ فينبغي تعظيم ما عظّم الله تعالى، من غير ابتداع ولا إحداث في الدين.
وتابع: حقِّقوا التوحيد، وأخلصوا العمل لله وحده؛ فقد نهى سبحانه عن الظلم في الشهر الحرام، وقال: ﴿فلا تظلموا فيهن أنفسكم﴾ [التوبة: 36]، وأظلم الظلم: صرف العبادة لغير الله تعالى، ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾ [لقمان: 13].
وحث رئيس الشؤون الدينية، على الاقتداء بهدي النبي ﷺ في العبادات قولًا وفعلًا: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم﴾ [آل عمران: 31].
وأوضح أنه لم يرد في فضل صيام شهر رجب أو أيام معينة منه، ولا اختصاص قيام ليله، ولا الاعتمار فيه، حديث صحيح عن رسول الله محمد ﷺ يستند عليه.
وحذّر الشيخ "السديس"، من التساهل في رعاية حق هذا الشهر الحرام وتعظيم حرمته، ومساواته ببقية الشهور.
وشدد على الحرص في اجتناب المأثم والمغرم في هذا الشهر الحرام، والمسجد الحرام؛ فهو آكدُ وأبلغ في الإثم، كما المعاصي في البلد الحرام.