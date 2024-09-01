وفد "التعليم" في "24 GEIS".. زيارات لمؤسسات علمية كورية لجلب مستجدات التقنية

وتعرَّف الوفد المشارك على المبادرات التعليمية التي يقدمها المعهد الوطني الكوري للتعليم الدولي (NIIED)، وتحديد مجالات التعاون المحتملة في التعليم الدولي، إلى جانب زيارة الشركة الكورية (I-Scream Media) المختصة في مجال المحتوى والوسائط التعليمية المتعددة والمبتكرة، والوقوف على محطة البث التعليمية الكورية؛ للتعرُّف على أنظمة البث التعليمي، وكذلك زيارة منظمة خدمة معلومات التعليم والبحث الكورية (KERIS)؛ لبحث سبل التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي.