وفد "التعليم" في "24 GEIS".. زيارات لمؤسسات علمية كورية لجلب مستجدات التقنية

زار وفد وزارة التعليم المشارك في القمة العالمية للابتكار في التعليم "2024GEIS" التي عُقدت في كوريا الجنوبية، عدداً من المعاهد العلمية والشركات التعليمية المتخصصة ومحطات البث التعليمية الكورية، مطلعين على آخر المستجدات في مجالات الأنظمة التقنية والكتب الرقمية.
وتضمّنت الزيارات المجدولة لقاء مسؤولي معهد الأبحاث للسياسات التعليمية للطفولة المبكرة "KICCE"، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال حوكمة البحث العلمي والتطوير، ولقاء قيادات المعهد الكوري لتطوير التعليم "KEDI" للتعرُّف على المجالات الرئيسة للمعهد، فيما يتعلق بتأهيل المعلم وآليات التدريس والقيادة والتطوير الحديثة، إلى جانب لقاء مسؤولي المعهد الكوري للمناهج والتقييم (KICE)، والتباحث حول المناهج الدراسية وترخيص الكتب الرقمية.
وتعرَّف الوفد المشارك على المبادرات التعليمية التي يقدمها المعهد الوطني الكوري للتعليم الدولي (NIIED)، وتحديد مجالات التعاون المحتملة في التعليم الدولي، إلى جانب زيارة الشركة الكورية (I-Scream Media) المختصة في مجال المحتوى والوسائط التعليمية المتعددة والمبتكرة، والوقوف على محطة البث التعليمية الكورية؛ للتعرُّف على أنظمة البث التعليمي، وكذلك زيارة منظمة خدمة معلومات التعليم والبحث الكورية (KERIS)؛ لبحث سبل التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي.