مستثمرون بملتقى السياحة السعودي: القطاع الخاص يدعم القطاع السياحي بمنتجات ثرية لجذب السياح

أكد الرئيس التنفيذي في شركة المسافر، فهد العبيلان، أن التكامل بين القطاعين العام والخاص يسهم في إثراء المنتج السياحي؛ بما يعزز مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني؛ مشيدًا بمبادرات وزارة السياحة في دعم المنظومة السياحية في تطوير الشراكات والمنتجات السياحية؛ مبينًا أن السياحة ترتبط بشكل واسع مع الكثير من المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وقال "العبيلان" خلال مشاركته في جلسة (المنتجات السياحية في القطاع الخاص) ضمن فعاليات ملتقى السياحة السعودي الذي انطلق اليوم (الثلاثاء): "القطاع الخاص يقدم منتجات سياحية تتواءم مع متطلبات السائح المحلي والدولي، وتُواكب توجهات الدولة لزيادة أعداد السياح، وتُسهِم في إثراء التسويق والترويج السياحي".
وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة طويق سبيد خالد الدريعان بدور وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة؛ مبينًا أن دور القطاع الخاص يتمثل في تطوير الوجهات، ورفع مستوى التجربة السياحية التي سيتم تقديمها للزوار، وذكر أن المنافسة سترفع الجودة في قطاع السياحة؛ مستعرضًا أبرز أدوات التسويق والترويج للمنتج السياحي، وكذلك التعاون بين الشركات.
أما مسؤولة التسويق في شركة مسارات "منيرة الطيار"، فأشارت إلى أن القطاع الخاص له دور بارز في تطوير تجربة السائح في مناطق المملكة، والاستثمار في كافة مجالات السياحة المحلية، وهي الأسرع نموًّا؛ منوهة بدعم القطاع الحكومي لمجال السياحة والترويج له، وأكدت أهمية استدامة استثمارات القطاع الخاص في الوجهات السياحية المحلية، وتوفير البنية التحتية.