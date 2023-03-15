مستثمرون بملتقى السياحة السعودي: القطاع الخاص يدعم القطاع السياحي بمنتجات ثرية لجذب السياح

أكد الرئيس التنفيذي في شركة المسافر، فهد العبيلان، أن التكامل بين القطاعين العام والخاص يسهم في إثراء المنتج السياحي؛ بما يعزز مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني؛ مشيدًا بمبادرات وزارة السياحة في دعم المنظومة السياحية في تطوير الشراكات والمنتجات السياحية؛ مبينًا أن السياحة ترتبط بشكل واسع مع الكثير من المجالات الاقتصادية والاستثمارية.