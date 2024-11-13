"السعودية صانع رئيسي في الترفيه".. تركي آل الشيخ يبلور نجاح "ألف موسم وموسم"

وجاء تعليق رئيس هيئة الترفيه على خلفية نجاح عرض الأزياء للمصمم اللبناني إيلي صعب "ألف موسم وموسم" خلال موسم الرياض، الذي شهد حضورًا كبيرًا لعدد من النجوم العالميين، من بينهم المطربة الكندية الشهيرة سيلين ديون، والممثلة الأمريكية الحاصلة على الأوسكار هالي بيري، والمطرب المصري الكبير عمرو دياب، والفنان الكوميدي أحمد حلمي، وغيرهم من كبار نجوم الترفيه.