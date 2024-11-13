"السعودية صانع رئيسي في الترفيه".. تركي آل الشيخ يبلور نجاح "ألف موسم وموسم"

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن السعودية باتت صانعًا رئيسيًّا للترفيه عالميًّا بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.
وكتب "آل الشيخ" على حسابه في منصة "إكس": "بدعم مولاي وسيدي -حفظهما الله- أستطيع أن أقول بكل وضوح إن المملكة العربية السعودية أصبحت صانعًا رئيسيًّا في الترفيه على مستوى العالم. الإبداع السعودي يبث محتواه في كل الأرض. جودة الحياة ركيزة صنعها قائدنا الملهم".
وجاء تعليق رئيس هيئة الترفيه على خلفية نجاح عرض الأزياء للمصمم اللبناني إيلي صعب "ألف موسم وموسم" خلال موسم الرياض، الذي شهد حضورًا كبيرًا لعدد من النجوم العالميين، من بينهم المطربة الكندية الشهيرة سيلين ديون، والممثلة الأمريكية الحاصلة على الأوسكار هالي بيري، والمطرب المصري الكبير عمرو دياب، والفنان الكوميدي أحمد حلمي، وغيرهم من كبار نجوم الترفيه.
وشهد العرض تقديم الممثلة والمطربة الشهيرة جينيفر لوبيز عرضًا استثنائيًّا قبل بدء حفل استعراض الأزياء، أبهر الحضور، وأثار إعجابهم. كما شاركت بالحفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وقدمت عرضًا، لاقى إعجاب الحضور، إلى جانب المغنية العالمية كاميلا كابيو.
وجذب العرض الضخم انتباه الكثيرين حول العالم واهتمامهم، وقفز وسم "ألف موسم وموسم" لصدارة الترند عالميًّا، وفي عدد من الدول، منها مصر والسعودية والإمارات والكويت ولبنان والأردن.