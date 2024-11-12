"الجدعان": التخطيط المسبق يمنح القدرة على الإنفاق بكفاءة وفق منهجية واضحة

بدوره، أكّد الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان؛ أن توجه القيادة منذ انبثاق رؤية المملكة 2030، مزامنة البرامج التحوّلية للرؤية مع نهج واضح لكفاءة الإنفاق؛ يتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد، وذلك برفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي، للوصول إلى الأداء الحكومي الفعّال الذي يليق بواحدة من أفضل دول العالم، في وطن مزدهر سِمَة الحياة فيه الجودة والكفاءة والسرعة، والحد من الهدر في الموارد بمعناها الأوسع الذي يشمل الطاقات والإمكانات والوقت، ورأس المال البشري.