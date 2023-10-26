"الصمعاني" يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره في جمهورية القمر لتعزيز التعاون العدلي

التقى وزيرُ العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في الرياض اليوم؛ وزيرَ العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة "جاي أحمد شانفي"، والوفد المرافق له.