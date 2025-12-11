الفطيم BYD السعودية تكشف عن ATTO 8: سيارة الدفع الرباعي العائلية الهجينة فائقة القدرة في المملكة

يعتمد طراز ATTO 8 على منصّة BYD المتطورة من الجيل الخامس للوضع المزدوج الهجين الفائق DM (Dual Mode) Super Hybrid، ويأتي في نُسختين مُختلفتين لتلبية مُختلف تفضيلات القيادة. يُولي طراز الوضع المزدوج الذكي DM-i الأولوية للكفاءة، ويوفر مدى مذهلا يصل إلى 728 كيلومترا بشحنة واحدة وخزان وقود واحد، وهو مثالي للرحلات الطويلة دون قلق بشأن المدى. أما طراز DM-p (أداء المحركين المزدوجين)، فيوفر قوة تصل إلى 480 حصانًا (قوة مشتركة) من خلال نظام الدفع الرباعي الذكي. وبفضل قدرته على التسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة في 4.9 ثانية فقط، يُقدم استجابة رياضية فائقة في سيارة رياضية متعددة الاستخدامات عائلية كاملة الحجم.