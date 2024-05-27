جازان.. فريق طبي يكتشف طفرة جينية جديدة لمرض نادر لعلاج المرضى

في التفاصيل، ذكر قائد الفريق الطبي الدكتور عبدالرحمن حمدي استشاري الباطنة والغدد الصماء والسكري بأن المريضة كانت تعاني من ارتفاع مستمر في مستوى السكر في الدم منذ 15 عامًا، وان مستويات السكر في الدم أعلى من 400 مجم/دسم بصورة مستمرة، ومعدل تراكمي يتجاوز 14.