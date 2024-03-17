هيئة النقل: هذه أبرز اشتراطات إصدار بطاقة التشغيل لمزاولة نشاط النقل الخفيف

أوضحت الهيئةُ العامة للنقل أهمَّ اشتراطات إصدار بطاقة التشغيل لمزاولة نشاط النقل الخفيف؛ تيسيرًا للعاملين في النشاط.
وأكّدت الهيئة في إنفوجراف لها، أن الاشتراطات تشمل: ألا يزيد العمر التشغيلي للناقلة على 10 سنوات من سنة الصنع، مع وجود رخصة سير سارية، وأن تكون المركبة مملوكة بشكل مباشر أو التأجير التمويلي.
يذكر أنه يتبقّى أكثر من شهر على بدء تطبيق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات؛ وذلك بهدف الحفاظ على السلامة العامة وتعزيزًا للسلامة المرورية.
وأفادت بأن الرصد الآلي للمخالفات يشمل أنشطة "نشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، ونشاط تأجير الحافلات وحافلات النقل الدولي"؛ حيث سيبدأ التطبيق في "21 أبريل 2024م، الموافق 12 شوال 1445هـ"، في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئةُ أبرزَ المخالفات التي سيتم رصدها التي تتمثل في "تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل شاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية، وانتهاء العمر التشغيلي للشاحنة أو الحافلة".
ويأتي تطبيق القرار من منطلق سعي الهيئة العامة للنقل في تعزيز الجودة الفنية للمركبات، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات والشاحنات. وأكدت الهيئة أن مشروع منظومة الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات الذي يأتي بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور؛ يتماشى مع توجه الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتهيئة أنشطة النقل، والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي، أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
وتدعو الهيئةُ العامة للنقل جميعَ الراغبين في الحصول على معلومات إضافية إلى زيارة موقعها الإلكتروني: https://tga.gov.sa/ ، أو تقديم الملاحظات والشكاوى عن طريق منصات التواصل المعتمدة ومركز الاتصال الموحد "19929".