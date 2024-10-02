طقس الأربعاء.. "الأرصاد": أمطارٌ رعديّة غزيرة على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18- 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعديّة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-25 على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي؛ خفيف الموج على الجزء الجنوبي.