أكثر من 270 طالبًا وطالبة في اختبار تحديد المستوى في الطائف

وقالت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف: الاختبار يستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من الجنسين ممن انقطعوا عن الدراسة مدة ثلاثة أعوام وأكثر، ومَن لم يسبق لهم التعليم نهائيًّا ومن يمتلك المهارات والمعارف الأساسية، ومن قدِم من الخارج ووُضع في صف أدنى عن صفه مقارنة بالعمر، ومن فُقدت وثائقه لظروف خارجة عن الإرادة، في اختبار مقررات: الرياضيات والعلوم واللغة العربية والإنجليزي.