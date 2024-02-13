متاحة للاستعلام.. "المباحث" تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة "جندي وعريف"

أعلنت أكاديميةُ المباحث العامة نتائجَ القبول المبدئي للوظائف العسكرية على رتبتَيْ "عريف، جندي"، ودعت جميعَ المقبولين مبدئيًّا للاطلاع على التعليمات، وإحضار المستندات المطلوبة.
وأوضحت أن المستندات المطلوبة من المرشحين هي: "4" صور مكبّرة وواضحة من الهوية الوطنية "مع الأصل للمطابقة"، و"4" صور من الهوية الوطنية لوالد المتقدّم، وأيضًا صورة واضحة من سجل الأسرة الخاص بوالد المتقدم "مع الأصل للمطابقة"، وفي حال عدم وجود اسم الأم في سجل الأسرة يحضر بطاقة الهوية الوطنية للأم أو وثيقة إثبات أخرى.
وأضافت: أن عليهم إحضار "3" صور من الهوية الوطنية للجد في حال وجودها، وعدد "4" صور من المؤهل الدراسي مصدقًا من جهة الاعتماد الرسمية "طبق الأصل" مع السجل الأكاديمي، وكذلك نموذج صحة المؤهل موقّعًا ومختومًا من الجهة التعليمية الصادر منها المؤهل، ثم "3" صور من المؤهلات الإضافية الأخرى المعتمدة من الجهة الرسمية "إن وجدت"؛ مثل دورات الحاسب الآلي، اللغة، وغيرها.
وأبانت أنه يلزم المرشحين إحضار "8" صور ملونة حديثة مقاس "4X6" مكشوف الرأس بالزي السعودي، مع كتابة الاسم خلف كل صورة، وفتح حساب بنكي، وإحضار إشعار برقم الآيبان مختومًا من البنك "IBAN"، وأيضًا عدد "3" صور من الهوية الوطنية لولي أمر المتقدم "في حال وفاة والده"، ويرفق دفتر طلب الالتحاق مكتمل الحقول ومصدقًا من الجهات الرسمية.
ونبّهت إلى أنه على المرشحين حين تقديم المستندات تكون مرتبة في ملف علاقي بلاستيكي "لون أصفر"، والحضور بالتاريخ والوقت المحدد بالزي الرياضي "فنيلة بيضاء وبنطلون أسود".
ويمكن معرفة نتائج القبول من خلال الرابط الإلكتروني .