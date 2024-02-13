متاحة للاستعلام.. "المباحث" تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة "جندي وعريف"

وأضافت: أن عليهم إحضار "3" صور من الهوية الوطنية للجد في حال وجودها، وعدد "4" صور من المؤهل الدراسي مصدقًا من جهة الاعتماد الرسمية "طبق الأصل" مع السجل الأكاديمي، وكذلك نموذج صحة المؤهل موقّعًا ومختومًا من الجهة التعليمية الصادر منها المؤهل، ثم "3" صور من المؤهلات الإضافية الأخرى المعتمدة من الجهة الرسمية "إن وجدت"؛ مثل دورات الحاسب الآلي، اللغة، وغيرها.