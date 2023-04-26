فيديو.. "عسيري": عمليات إجلاء الرعايا سطرت إنسانيتنا.. "إحنا عيال سلمان" قولاً وفعلاً

ووجّه عسيري؛ الشكر لجميع الجهات المعاونة، منها: قوات الشرطة، ومرفق إصلاح السفن، والاستخبارات السعودية، والإمداد والتموين، وعمليات الأسطول، وجميع الوحدات التي شاركت وأسهمت في عمليات الإجلاء بجهود جبارة.