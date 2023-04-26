فيديو.. "عسيري": عمليات إجلاء الرعايا سطرت إنسانيتنا.. "إحنا عيال سلمان" قولاً وفعلاً

ثمّن قائد الأسطول الغربي اللواء البحري يحيى عسيري؛ جهود منسوبي القوات البحرية الملكية في إجلاء الرعايا العالقين بالسودان من عدة دول، لافتاً إلى أن عملية الإجلاء تمّت بكل احترافية.
وقال عسيري؛ في كلمته لمنسوبي القوات البحرية الملكية: أبلغكم تحيات قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي؛ باعتبارها تجربة جديدة للقوات البحرية سطرت بأحرف من ذهب إنسانيتنا، تابعها وأشرف عليها قائد القوات، ونفّذناها بمنتهى الحرفية والإتقان والجاهزية.
ووجّه عسيري؛ الشكر لجميع الجهات المعاونة، منها: قوات الشرطة، ومرفق إصلاح السفن، والاستخبارات السعودية، والإمداد والتموين، وعمليات الأسطول، وجميع الوحدات التي شاركت وأسهمت في عمليات الإجلاء بجهود جبارة.
وتابع، "إحنا عيال سلمان" ونفتخر بهذه العبارة قولاً وفعلاً، وهذا ما ظهر في سيل الشكر من الرعايا لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ووزير الدفاع، وجميع المسؤولين في المملكة.