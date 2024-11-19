"التطوير الدفاعي" تختتم مشاركتَها في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء

وسلّطت الهيئةُ في جناحها الخاص الضوءَ على مهامّ الهيئة ودورها في التطوير الدفاعي، إلى جانب التعريف بمستهدفات الهيئة في مجال الطيران والفضاء وأوجه التعاون، كما عرضت تعريفًا عن قطاع الحاضنات والمسرعات، مرحِّبة بكل الأفكار العالمية التي قد تسهم في تطوير وتوطين التقنيات الدفاعية.