"التطوير الدفاعي" تختتم مشاركتَها في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء

اختتمت الهيئةُ العامة للتطوير الدفاعي مشاركتَها في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء "Airshow China" بمدينة تشوهاي في جمهورية الصين الشعبية، ضمن الجناح السعودي المشارك الذي تنظِّمه الهيئةُ العامّة للصناعات العسكرية، الذي يضمُّ عددًا من الجهات الحكومية الفاعلة مثل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وسلّطت الهيئةُ في جناحها الخاص الضوءَ على مهامّ الهيئة ودورها في التطوير الدفاعي، إلى جانب التعريف بمستهدفات الهيئة في مجال الطيران والفضاء وأوجه التعاون، كما عرضت تعريفًا عن قطاع الحاضنات والمسرعات، مرحِّبة بكل الأفكار العالمية التي قد تسهم في تطوير وتوطين التقنيات الدفاعية.
وتطرّق جناح الهيئة إلى جهودها في دعم المبتكرين والمخترعين والشركات الناشئة عبر منصة "جاد" لتطوير الابتكارات في مجالات الطيران والفضاء، ولدعم المشاريع وتوجيه الأبحاث نحو موضوع المعرض.