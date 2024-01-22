بينها مكة والمدينة والرياض.. حالة أتربة مثارة تلف 8 مناطق وتمتد للمساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من حالة أتربة مثارة مصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية حتى السابعة من مساء اليوم في ثماني مناطق.
ووفق المركز تشمل الحالة مكة المكرّمة "الخرمة والمويه وتربة ورنية"، ومنطقة عسير "العرين وبيشة وتثليث وطريب"، وأيضاً تشمل الحالة منطقة الحدود الشمالية حتى الثامنة مساءً "رفحاء".
وتستمر الحالة للسابعة مساءً في الشرقية "حفر الباطن"، وأيضاً في معظم مدن منطقة حائل، كما تشمل في الرياض "الدوادمي والقويعية وعفيف".
ووفق "الأرصاد"، تشمل حالة الأتربة المثارة معظم محافظات القصيم، كما تمتد إلى المدينة المنوّرة في "الحناكية والمهد".