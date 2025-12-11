القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس النقيب إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة ، للرئيس النقيب إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.