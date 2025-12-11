القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس النقيب إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.